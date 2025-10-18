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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Götter oder doch Superhelden?

ORF2Staffel 1Folge 3vom 18.10.2025
kreuz & quer plus: Götter oder doch Superhelden?

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Folge 3: kreuz & quer plus: Götter oder doch Superhelden?

6 Min.Folge vom 18.10.2025

Kaum eine andere Religion ist so alt – und so voller Bilder wie die verschiedenen Hindu-Traditionen. Eine bunte Welt aus Göttern, Dämonen und mythologischen Figuren. Viele von ihnen haben übernatürliche Kräfte – fast schon wie moderne Superhelden. Von Unterwäsche-Motiven bis ins Mainstream-Kino also – Hindu-Götterbilder tauchen heute in vielen Bereichen der Popkultur auf. Aber was steckt hinter dem Bilderreichtum der Hindu-Religionen?

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