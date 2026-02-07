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kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Islam

ORF2Staffel 1Folge 18vom 07.02.2026
kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Islam

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Folge 18: kreuz & quer plus: Homo religiosus - Auf den Spuren des Islam

6 Min.Folge vom 07.02.2026

Im 1. Jahrhundert, genauer gesagt im Juli 622 begann für viele Menschen eine neue Zeitrechnung: das Jahr „1“ des Islam. In diesem Monat soll der Prophet Mohammed mit allen seinen Anhängern und Anhängerinnen von Mekka nach Medina ausgewandert sein. Welche Geschichte sich zuvor zugetragen haben soll und wie die religiöse Atmosphäre zu dieser Zeit auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens war, erklärte die Religionswissenschaftlerin Marleen Thaler und die Religionswissenschaftler Dirk Schuster und Robert Wurzrainer.

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