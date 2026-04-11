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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Alles vergessen

ORF2Staffel 1Folge 22vom 11.04.2026
kreuz & quer plus: Alles vergessen

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Folge 22: kreuz & quer plus: Alles vergessen

6 Min.Folge vom 11.04.2026

Die Ausstellung "Alles vergessen“ im Jüdischen Museum Wien zeigt Vergessen als aktiven Prozess: nicht nur Verlust, sondern auch Macht, Befreiung oder Verdrängung. Anhand kulturhistorischer Beispiele wird deutlich, wie eng Vergessen und Erinnerung verbunden sind und gemeinsam das historische Bewusstsein prägen – mit tiefen gesellschaftlichen und existenziellen Folgen.

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