kreuz & quer plus: Alles vergessenJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 22: kreuz & quer plus: Alles vergessen
6 Min.Folge vom 11.04.2026
Die Ausstellung "Alles vergessen“ im Jüdischen Museum Wien zeigt Vergessen als aktiven Prozess: nicht nur Verlust, sondern auch Macht, Befreiung oder Verdrängung. Anhand kulturhistorischer Beispiele wird deutlich, wie eng Vergessen und Erinnerung verbunden sind und gemeinsam das historische Bewusstsein prägen – mit tiefen gesellschaftlichen und existenziellen Folgen.
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