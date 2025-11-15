kreuz & quer plus: AtheismusJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 6: kreuz & quer plus: Atheismus
6 Min.Folge vom 15.11.2025
Es gibt keinen Gott. Davon ist Dirk Schuster, Religionswissenschaftler und Atheist, überzeugt. Was ihn dazu gebracht hat und wie die Geschichte des Atheismus verlaufen ist, erklärt er in kreuz & quer plus.
