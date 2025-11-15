Zum Inhalt springenBarrierefrei
kreuz & quer plus: Atheismus

ORF2Staffel 1Folge 6vom 15.11.2025
6 Min.Folge vom 15.11.2025

Es gibt keinen Gott. Davon ist Dirk Schuster, Religionswissenschaftler und Atheist, überzeugt. Was ihn dazu gebracht hat und wie die Geschichte des Atheismus verlaufen ist, erklärt er in kreuz & quer plus.

