Kreuz & quer plus: Homo religiosus 2 - Auf den Spuren des ChristentumsJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 14: Kreuz & quer plus: Homo religiosus 2 - Auf den Spuren des Christentums
6 Min.Folge vom 17.01.2026
Mit den Anhängerinnen und Anhängern des jüdischen Wanderpredigers Jesus aus Nazareth vor rund 2000 Jahren hat alles seinen Lauf genommen. An einem Ort, an dem alter Glaube und Tradition mit neuen Ideen, Werten und Machtformen konkurrierten. In der zweiten Folge von "Homo religiosus – Der Mensch und seine Religionen" beleuchten eine Forscherin und zwei Forscher, was in Bezug auf die Person Jesus wissenschaftlich nachvollziehbar ist und was man heute über den Ursprung des Christentums weiß?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
kreuz & quer plus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2