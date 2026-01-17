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kreuz & quer plus

Kreuz & quer plus: Homo religiosus 2 - Auf den Spuren des Christentums

ORF2Staffel 1Folge 14vom 17.01.2026
Kreuz & quer plus: Homo religiosus 2 - Auf den Spuren des Christentums

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Folge 14: Kreuz & quer plus: Homo religiosus 2 - Auf den Spuren des Christentums

6 Min.Folge vom 17.01.2026

Mit den Anhängerinnen und Anhängern des jüdischen Wanderpredigers Jesus aus Nazareth vor rund 2000 Jahren hat alles seinen Lauf genommen. An einem Ort, an dem alter Glaube und Tradition mit neuen Ideen, Werten und Machtformen konkurrierten. In der zweiten Folge von "Homo religiosus – Der Mensch und seine Religionen" beleuchten eine Forscherin und zwei Forscher, was in Bezug auf die Person Jesus wissenschaftlich nachvollziehbar ist und was man heute über den Ursprung des Christentums weiß?

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