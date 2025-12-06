kreuz & quer plus: Unantastbar – Menschenwürde aus Sicht der Philosophie (1/3)Jetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 8: kreuz & quer plus: Unantastbar – Menschenwürde aus Sicht der Philosophie (1/3)
5 Min.Folge vom 06.12.2025
Ist es Gnade, Gott oder doch eigene Leistung, die einer Person Würde verleiht? Oder ist sie naturgegeben? kreuz & quer plus macht sich in der dreiteiligen Reihe auf die Suche nach möglichen Antworten darauf, was Menschenwürde ist. Die Antike ist der Start der Reise durch die Geschichte der Philosophie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
kreuz & quer plus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0