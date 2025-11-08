Welche Bedeutung hat der Davidstern?Jetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 5: Welche Bedeutung hat der Davidstern?
6 Min.Folge vom 08.11.2025
Der Davidstern ist mehr als nur ein religiöses Symbol. Er erzählt von Religion, Identität, und immer wieder auch von Verfolgungsgeschichte. Erstmals taucht er in Europa im 16. Jahrhundert als Symbol einer jüdischen Gemeinde auf. Doch woher kommt das Zeichen eigentlich? Und wie hat sich der Blick darauf im Lauf der Zeit verändert? Sendung: kreuz und quer plus Gestaltung: Biljana Petrovic, Lukas Wagner Interview mit: Milli Li Rabinivici, Lia Guttmann, Gabriele Kohlbauer-Fritz Bildquelle. ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
kreuz & quer plus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2