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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Ist Zeichnen haram?

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.10.2025
kreuz & quer plus: Ist Zeichnen haram?

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Folge 2: kreuz & quer plus: Ist Zeichnen haram?

6 Min.Folge vom 11.10.2025

Wie steht der Islam zu Bildern und Darstellungen? Während islamistische Influencer im Netz das Zeichnen von Menschen und Tieren als verboten darstellen, sehen viele Gelehrte das anders. Imam und Islampädagoge Ramazan Demir erklärt, dass das Bilderverbot ausschließlich für den Raum der Moschee gilt. Ein generelles Verbot existiert nicht. Bildquelle: ORF

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