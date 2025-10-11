kreuz & quer plus: Ist Zeichnen haram?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 2: kreuz & quer plus: Ist Zeichnen haram?
6 Min.Folge vom 11.10.2025
Wie steht der Islam zu Bildern und Darstellungen? Während islamistische Influencer im Netz das Zeichnen von Menschen und Tieren als verboten darstellen, sehen viele Gelehrte das anders. Imam und Islampädagoge Ramazan Demir erklärt, dass das Bilderverbot ausschließlich für den Raum der Moschee gilt. Ein generelles Verbot existiert nicht. Bildquelle: ORF
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