Kreuz & quer plus: In Memoriam Bischof Maximilian Aichern

ORF2 vom 31.01.2026
6 Min.Folge vom 31.01.2026

Der Linzer Altbischof Maximilian Aichern ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das teilte die römisch-katholische Diözese Linz Samstagfrüh auf ihrer Website mit. Er war von 1982 bis 2005 Bischof in Linz.

