Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Welche Bedeutung hat der Davidstern?

ORF2Staffel 1Folge 5vom 08.11.2025
kreuz & quer plus: Welche Bedeutung hat der Davidstern?

kreuz & quer plus: Welche Bedeutung hat der Davidstern?Jetzt kostenlos streamen

kreuz & quer plus

Folge 5: kreuz & quer plus: Welche Bedeutung hat der Davidstern?

6 Min.Folge vom 08.11.2025

Der Davidstern – auf Hebräisch Magen David – ist mehr als nur ein religiöses Symbol. Er erzählt von Religion, Identität, und immer wieder auch von Verfolgungsgeschichte. Erstmals taucht er in Europa im 16. Jahrhundert als Symbol einer jüdischen Gemeinde auf. Doch woher kommt das Zeichen eigentlich? Und wie hat sich der Blick darauf im Lauf der Zeit verändert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer plus
ORF2
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus

Alle 1 Staffeln und Folgen