kreuz & quer plus: Meine Großmutter, die ZeitzeuginJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 7: kreuz & quer plus: Meine Großmutter, die Zeitzeugin
80 Jahre nach dem Ende der Schoa gibt es kaum mehr Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Eine von ihnen war die kürzlich verstorbene Helga Feldtner-Busztin, die das KZ Theresienstadt überlebt und ihre Geschichte jahrzehntelang bei Schulbesuchen an Generationen von Kindern weitergegeben hat. Als Enkelin der Holocaust-Überlebenden hat die 36-jährige Journalistin und Autorin Anna Goldenberg in den vergangenen Jahren tief in der Geschichte ihrer jüdisch-assimilierten Familie gegraben. Heute fragt sie sich, wie sich Erinnerungskultur verändert und wie sie selbst der Verantwortung, die Erlebnisse ihrer Großmutter weiterzutragen, gerecht werden kann. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick