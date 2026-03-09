kreuz & quer: Der Hüter der GrabeskircheJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 09.03.2026: kreuz & quer: Der Hüter der Grabeskirche
53 Min.Folge vom 09.03.2026
Ein Muslim bewacht das wichtigste Heiligtum der Christenheit: Seit rund 800 Jahren öffnet und schließt die Familie Nuseibeh die Tore der Grabeskirche in Jerusalem. Nun denkt der 75-jährige Wajeeh Nuseibeh ans Aufhören. Doch wer übernimmt diese einzigartige Aufgabe in einer Zeit, in der die junge Generation andere Wege geht? Der Film begleitet die Familie auf der Suche nach einem Nachfolger – und erzählt von einer außergewöhnlichen Tradition des Respekts zwischen den Religionen. Bildquelle: APA-Images / AFP / GALI TIBBON: Abir Sultan
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2