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Krone zu Mittag

HiPP-Ergebnis und ORF muss alles offenlegen

krone.tvStaffel 2026Folge 102vom 24.04.2026
HiPP-Ergebnis und ORF muss alles offenlegen

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Krone zu Mittag

Folge 102: HiPP-Ergebnis und ORF muss alles offenlegen

55 Min.Folge vom 24.04.2026

Das Ergebnis der Untersuchung rund um den Erpressungsversuch an der Firma HiPP ist da: In der Babynahrung wurden 15 Mikrogramm Rattengift festgestellt. UND: Der ORF muss jetzt geheime Skandalberichte offenlegen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.

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