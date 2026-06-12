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Krone zu Mittag

JÆCK präsentiert „Proud“ ++ Highlights zum ESC

krone.tvStaffel 2026Folge 22vom 12.06.2026
JÆCK präsentiert „Proud“ ++ Highlights zum ESC

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Krone zu Mittag

Folge 22: JÆCK präsentiert „Proud“ ++ Highlights zum ESC

31 Min.Folge vom 12.06.2026

Heute zu Gast bei „Krone zu Mittag“: Sänger und Songwriter JÆCK. Genau heute erscheint seine neue Single „Proud“ – eine emotionale Hommage an seine Mutter, die ihn immer unterstützt. Außerdem: Alles rund um den Start des Eurovision Song Contest. Moderiert wird die Sendung von Tanja Pfaffeneder.

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