JÆCK präsentiert „Proud“ ++ Highlights zum ESCJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 22: JÆCK präsentiert „Proud“ ++ Highlights zum ESC
31 Min.Folge vom 12.06.2026
Heute zu Gast bei „Krone zu Mittag“: Sänger und Songwriter JÆCK. Genau heute erscheint seine neue Single „Proud“ – eine emotionale Hommage an seine Mutter, die ihn immer unterstützt. Außerdem: Alles rund um den Start des Eurovision Song Contest. Moderiert wird die Sendung von Tanja Pfaffeneder.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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