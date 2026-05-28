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Krone zu Mittag

Neue Lotto-Millionäre ++ Fab Fox LIVE im Studio

krone.tvStaffel 2026Folge 21vom 28.05.2026
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Krone zu Mittag

Folge 21: Neue Lotto-Millionäre ++ Fab Fox LIVE im Studio

54 Min.Folge vom 28.05.2026

Der achte Siebenfachjackpot in der 40-jährigen Lotto-Geschichte ist am Mittwoch geknackt worden. Und das gleich von vier Spielteilnehmern. Außerdem: Magier Fabian Blochberger, auch bekannt als FAB FOX, sicherte sich als erster Österreicher den Einzug ins große Finale von „Britain’s Got Talent“ – bei Tanja Pfaffeneder ist der Niederösterreicher zu Gast.

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