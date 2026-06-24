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Krone zu Mittag

IT-Störung, Wasserrettung & Gefahr für Vögel | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 28vom 24.06.2026
IT-Störung, Wasserrettung & Gefahr für Vögel | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 28: IT-Störung, Wasserrettung & Gefahr für Vögel | KRONE ZU MITTAG

33 Min.Folge vom 24.06.2026

Ein toter Feldhamster bringt ein umstrittenes Bauprojekt in Niederösterreich erneut ins Wanken. UND: Ein massiver IT-Ausfall hat den Zugverkehr in Deutschland für Stunden komplett lahmgelegt. Hunderttausende Reisende strandeten, während die Bahn zunächst selbst im Dunkeln tappte, was die Störung ausgelöst hatte. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.

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