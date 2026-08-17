Wasser-Not in Gemeinden ++ Trauer um PanettiereJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 387: Wasser-Not in Gemeinden ++ Trauer um Panettiere
36 Min.Folge vom 17.08.2026
Die Trockenheit wird für immer mehr Gemeinden zum Problem. Erste Wasserverbote gelten bereits, vielerorts wird zum Sparen aufgerufen. Doch wo welche Maßnahmen gelten, weiß niemand genau. Und: US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit nur 36 Jahren gestorben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Politik, Dokumentation, Drama
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv