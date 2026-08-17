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Krone zu Mittag

Wasser-Not in Gemeinden ++ Trauer um Panettiere

krone.tvStaffel 2026Folge 387vom 17.08.2026
Wasser-Not in Gemeinden ++ Trauer um Panettiere

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Krone zu Mittag

Folge 387: Wasser-Not in Gemeinden ++ Trauer um Panettiere

36 Min.Folge vom 17.08.2026

Die Trockenheit wird für immer mehr Gemeinden zum Problem. Erste Wasserverbote gelten bereits, vielerorts wird zum Sparen aufgerufen. Doch wo welche Maßnahmen gelten, weiß niemand genau. Und: US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit nur 36 Jahren gestorben. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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