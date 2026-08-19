Lkw-Maut sorgt für Zoff, Fall „Schmotzer“ und ORFJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 389: Lkw-Maut sorgt für Zoff, Fall „Schmotzer“ und ORF
38 Min.Folge vom 19.08.2026
Im Burgenland sorgt die geplante Lkw-Maut für heftigen Widerstand. Die Wirtschaft warnt vor zusätzlichen Kosten und befürchtet, dass das Modell auch in anderen Bundesländern Schule machen könnte. Und: Der Fall des Katers „Schmotzer“ hat ganz Österreich erschüttert. Nach dem Freispruch der vier Angeklagten ist die Empörung groß. Jetzt gibt es eine neue Initiative, die den Fall doch noch einmal ins Rollen bringen soll. Außerdem: Der neue ORF-Chef ist gewählt, sein Führungsteam steht, doch bei den Verträgen herrscht noch völliger Blindflug. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Action, Wetter, Tiere, Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv