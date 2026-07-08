Carmen Knor berät bei Botox & Co ++ Sängerin Esther Graf live im Studio | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 169: Carmen Knor berät bei Botox & Co ++ Sängerin Esther Graf live im Studio | KRONE ZU MITTAG
34 Min.Folge vom 08.07.2026
Der Trend zu Schönheitsoperationen reißt nicht ab. Den richtigen Chirurg zu finden, ist oft schwierig. Ex-Miss Austria Carmen Knor will darin einen Markt erkennen und setzt jetzt auf den Karriereweg Beauty Broker. Außerdem: Sängerin Esther Graf spricht unter anderem über ihr neues Album. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Sasa Schwarzjirg.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv