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Krone zu Mittag

Waldbrand in Spanien ++ Abschiebe-Versagen | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 127vom 29.07.2026
Waldbrand in Spanien ++ Abschiebe-Versagen | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 127: Waldbrand in Spanien ++ Abschiebe-Versagen | KRONE ZU MITTAG

32 Min.Folge vom 29.07.2026

Im Süden Europas wüten Waldbrände. Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. LIVE aus Madrid meldet sich Annie Müller Martinez. Außerdem: Mehrfach festgenommen, fünfmal aus der Schubhaft entlassen und dennoch nicht abgeschoben. Der Fall eines algerischen Straftäters wirft Fragen zur Abschiebepraxis in Österreich auf. Die Sendung wird moderiert von Jana Pasching.

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