Waldbrand in Spanien ++ Abschiebe-Versagen | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 127: Waldbrand in Spanien ++ Abschiebe-Versagen | KRONE ZU MITTAG
32 Min.Folge vom 29.07.2026
Im Süden Europas wüten Waldbrände. Zahlreiche Menschen mussten evakuiert werden. LIVE aus Madrid meldet sich Annie Müller Martinez. Außerdem: Mehrfach festgenommen, fünfmal aus der Schubhaft entlassen und dennoch nicht abgeschoben. Der Fall eines algerischen Straftäters wirft Fragen zur Abschiebepraxis in Österreich auf. Die Sendung wird moderiert von Jana Pasching.
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv