Spionagealarm, ORF-Wirbel und SonnenfinsternisJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 385: Spionagealarm, ORF-Wirbel und Sonnenfinsternis
31 Min.Folge vom 13.08.2026
Spionage-Alarm beim Bundesheer: 21 mutmaßliche russische Agenten sollen in Wien aktiv gewesen sein! Jetzt sucht das Verteidigungsministerium nach möglichen Kontakten zu Soldaten. UND: Verwirrung im ORF: Die Staatsanwaltschaft stellt klar, das angebliche Ermittlungsverfahren gegen zwei Ex-ORF-Chefs wurde gar nicht eingeleitet. Außerdem: Spektakuläre Bilder vom Himmel, denn nach der gestrigen partiellen Sonnenfinsternis zogen zahlreiche Sternschnuppen über Österreich. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Sasa Schwarzjirg.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv