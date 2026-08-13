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Krone zu Mittag

Spionagealarm, ORF-Wirbel und Sonnenfinsternis

krone.tvStaffel 2026Folge 385vom 13.08.2026
Spionagealarm, ORF-Wirbel und Sonnenfinsternis

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Krone zu Mittag

Folge 385: Spionagealarm, ORF-Wirbel und Sonnenfinsternis

31 Min.Folge vom 13.08.2026

Spionage-Alarm beim Bundesheer: 21 mutmaßliche russische Agenten sollen in Wien aktiv gewesen sein! Jetzt sucht das Verteidigungsministerium nach möglichen Kontakten zu Soldaten. UND: Verwirrung im ORF: Die Staatsanwaltschaft stellt klar, das angebliche Ermittlungsverfahren gegen zwei Ex-ORF-Chefs wurde gar nicht eingeleitet. Außerdem: Spektakuläre Bilder vom Himmel, denn nach der gestrigen partiellen Sonnenfinsternis zogen zahlreiche Sternschnuppen über Österreich. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Sasa Schwarzjirg.

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