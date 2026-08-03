Tödliche Unfälle, Ceuta-Chaos und HitzewarnungJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 141: Tödliche Unfälle, Ceuta-Chaos und Hitzewarnung
33 Min.Folge vom 03.08.2026
Drei Menschenleben hat das vergangene Wochenende auf Niederösterreichs Straßen gefordert. Ein tödlicher Unfall auf der A21 sowie zwei schwere Motorradunfälle endeten für die Betroffenen tragisch. Und: Wie konnte der Massenansturm auf Ceuta überhaupt möglich werden? Außerdem: Die brütende Hitze steuert auf ihren Höhepunkt zu. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Wetter, Politik, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv