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Krone zu Mittag

Tödliche Unfälle, Ceuta-Chaos und Hitzewarnung

krone.tvStaffel 2026Folge 141vom 03.08.2026
Tödliche Unfälle, Ceuta-Chaos und Hitzewarnung

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Krone zu Mittag

Folge 141: Tödliche Unfälle, Ceuta-Chaos und Hitzewarnung

33 Min.Folge vom 03.08.2026

Drei Menschenleben hat das vergangene Wochenende auf Niederösterreichs Straßen gefordert. Ein tödlicher Unfall auf der A21 sowie zwei schwere Motorradunfälle endeten für die Betroffenen tragisch. Und: Wie konnte der Massenansturm auf Ceuta überhaupt möglich werden? Außerdem: Die brütende Hitze steuert auf ihren Höhepunkt zu. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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