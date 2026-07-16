Kanzler-Tour in Kritik & Feuerwehr-Drama geklärtJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 128: Kanzler-Tour in Kritik & Feuerwehr-Drama geklärt
33 Min.Folge vom 16.07.2026
Bürgernähe oder Wahlkampf mit Steuergeld? Die Österreich-Tour von Kanzler Stocker sorgt für Kritik. UND: Ein ganzes Feuerwehrhaus in Flammen, 60 Einsatzkräfte vor den Trümmern ihrer Arbeit: Jetzt haben Ermittler die Ursache für das Feuer in Lieserhofen gefunden. Außerdem: Im oststeirischen Passail (Weiz) soll jetzt einer der drei Kindergärten verkleinert werden, eine Gruppe wird gestrichen. Den Eltern stößt das sauer auf. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Politik, Wissenschaft
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv