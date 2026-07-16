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Krone zu Mittag

Kanzler-Tour in Kritik & Feuerwehr-Drama geklärt

krone.tvStaffel 2026Folge 128vom 16.07.2026
Kanzler-Tour in Kritik & Feuerwehr-Drama geklärt

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Krone zu Mittag

Folge 128: Kanzler-Tour in Kritik & Feuerwehr-Drama geklärt

33 Min.Folge vom 16.07.2026

Bürgernähe oder Wahlkampf mit Steuergeld? Die Österreich-Tour von Kanzler Stocker sorgt für Kritik. UND: Ein ganzes Feuerwehrhaus in Flammen, 60 Einsatzkräfte vor den Trümmern ihrer Arbeit: Jetzt haben Ermittler die Ursache für das Feuer in Lieserhofen gefunden. Außerdem: Im oststeirischen Passail (Weiz) soll jetzt einer der drei Kindergärten verkleinert werden, eine Gruppe wird gestrichen. Den Eltern stößt das sauer auf. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.

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