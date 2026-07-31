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Krone zu Mittag

Massenansturm auf Ceuta ++ Online-Radikalisierung

krone.tvStaffel 2026Folge 138vom 31.07.2026
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Krone zu Mittag

Folge 138: Massenansturm auf Ceuta ++ Online-Radikalisierung

35 Min.Folge vom 31.07.2026

Nach dem massiven Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta verschärft sich der Streit um Europas Migrationspolitik. Fast 50.000 Menschen sollen laut Schätzungen aus Nordafrika die Grenze erreicht haben. Und: Nicht Ideologie allein macht junge Menschen anfällig für Extremismus. Häufig sind es Einsamkeit, fehlender Halt und der Wunsch, dazuzugehören. Integrationsforscher Kenan Güngör erläutert, wie Extremisten diese Schwächen gezielt ausnutzen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“

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