Massenansturm auf Ceuta ++ Online-RadikalisierungJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 138: Massenansturm auf Ceuta ++ Online-Radikalisierung
35 Min.Folge vom 31.07.2026
Nach dem massiven Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta verschärft sich der Streit um Europas Migrationspolitik. Fast 50.000 Menschen sollen laut Schätzungen aus Nordafrika die Grenze erreicht haben. Und: Nicht Ideologie allein macht junge Menschen anfällig für Extremismus. Häufig sind es Einsamkeit, fehlender Halt und der Wunsch, dazuzugehören. Integrationsforscher Kenan Güngör erläutert, wie Extremisten diese Schwächen gezielt ausnutzen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Dokumentation, Politik, Action, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv