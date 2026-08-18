Messerattacke in Kumberg, Asyzahlen und MozartJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 388: Messerattacke in Kumberg, Asyzahlen und Mozart
34 Min.Folge vom 18.08.2026
In Kumberg soll ein 37-jähriger Vater seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Und: Die Migrationszahlen in Österreich gehen weiter deutlich zurück. Im Juli wurden so wenige Asyl-Erstanträge gestellt wie seit zehn Jahren nicht. Außerdem: 210 goldene Mozart-Figuren sind aus dem Salzburger Mirabellgarten verschwunden. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Politik, Wetter, Dokumentation, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv