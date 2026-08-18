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Krone zu Mittag

Messerattacke in Kumberg, Asyzahlen und Mozart

krone.tvStaffel 2026Folge 388vom 18.08.2026
Messerattacke in Kumberg, Asyzahlen und Mozart

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Krone zu Mittag

Folge 388: Messerattacke in Kumberg, Asyzahlen und Mozart

34 Min.Folge vom 18.08.2026

In Kumberg soll ein 37-jähriger Vater seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Und: Die Migrationszahlen in Österreich gehen weiter deutlich zurück. Im Juli wurden so wenige Asyl-Erstanträge gestellt wie seit zehn Jahren nicht. Außerdem: 210 goldene Mozart-Figuren sind aus dem Salzburger Mirabellgarten verschwunden. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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