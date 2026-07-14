Feuerwehrhaus brennt ++ Islamistische Anschläge | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 172: Feuerwehrhaus brennt ++ Islamistische Anschläge | KRONE ZU MITTAG
28 Min.Folge vom 14.07.2026
In Lieserhofen in Oberkärnten ging Dienstagvormittag das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr in Flammen auf. Außerdem: Islamistische Terroristen haben im vergangenen Jahr erneut die meisten Anschläge in der EU verübt. Allerdings wächst die Gefahr durch eine neue Generation von Tätern mit oft unklarer Ideologie. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Sasa Schwarzjirg.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv