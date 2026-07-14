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Krone zu Mittag

Feuerwehrhaus brennt ++ Islamistische Anschläge | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 172vom 14.07.2026
Feuerwehrhaus brennt ++ Islamistische Anschläge | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 172: Feuerwehrhaus brennt ++ Islamistische Anschläge | KRONE ZU MITTAG

28 Min.Folge vom 14.07.2026

In Lieserhofen in Oberkärnten ging Dienstagvormittag das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr in Flammen auf. Außerdem: Islamistische Terroristen haben im vergangenen Jahr erneut die meisten Anschläge in der EU verübt. Allerdings wächst die Gefahr durch eine neue Generation von Tätern mit oft unklarer Ideologie. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Sasa Schwarzjirg.

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