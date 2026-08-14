Hitzegipfel, Österreichs Seen in Gefahr und HostieJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 386: Hitzegipfel, Österreichs Seen in Gefahr und Hostie
32 Min.Folge vom 14.08.2026
Die Bauern kämpfen mit massiven Dürreschäden, doch bei den geplanten Hilfen herrscht in der Regierung weiter Streit. Und: Winzig, aber brandgefährlich: Die Quaggamuschel breitet sich in Österreichs Gewässern aus, mit Folgen für Fischbestände und Infrastruktur. Außerdem: Warum der Leib Christi in der Krise steckt? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Krone zu Mittag
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Wetter, Comedy, Drama, Politik, Action, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv