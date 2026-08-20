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Krone zu Mittag

Dürre wird zum Polit-Desaster und Harrys Rückkehr

krone.tvStaffel 2026Folge 390vom 20.08.2026
Dürre wird zum Polit-Desaster und Harrys Rückkehr

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Krone zu Mittag

Folge 390: Dürre wird zum Polit-Desaster und Harrys Rückkehr

35 Min.Folge vom 20.08.2026

Der nächste Koalitions-Krach: Bei den Dürrehilfen liegen ÖVP und SPÖ plötzlich meilenweit auseinander. Und: Harry und Meghan zieht es offenbar zurück nach Großbritannien. Die beiden wollen mit ihren Kindern außerhalb Londons ein neues Zuhause beziehen und das könnte auch das Verhältnis zum Königshaus wieder verändern. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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