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Krone zu Mittag

Frau von Hunden attackiert ++ kriminelle Kinder | KRONE ZU MITTAG

krone.tvStaffel 2026Folge 129vom 22.07.2026
Frau von Hunden attackiert ++ kriminelle Kinder | KRONE ZU MITTAG

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Krone zu Mittag

Folge 129: Frau von Hunden attackiert ++ kriminelle Kinder | KRONE ZU MITTAG

32 Min.Folge vom 22.07.2026

Eine 60-Jährige wollte auf einem Bauernhof eigentlich nur ein paar Eier kaufen. Sie wurde von gleich drei Hunden angegriffen und verletzt. Außerdem: Nach schweren Gewalttaten von strafunmündigen Minderjährigen will Justizministerin Anna Sporrer jetzt neue Wege gehen. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Stefana Madjarov.

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