Frau von Hunden attackiert ++ kriminelle Kinder | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 129: Frau von Hunden attackiert ++ kriminelle Kinder | KRONE ZU MITTAG
32 Min.Folge vom 22.07.2026
Eine 60-Jährige wollte auf einem Bauernhof eigentlich nur ein paar Eier kaufen. Sie wurde von gleich drei Hunden angegriffen und verletzt. Außerdem: Nach schweren Gewalttaten von strafunmündigen Minderjährigen will Justizministerin Anna Sporrer jetzt neue Wege gehen. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv