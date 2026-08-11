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Krone zu Mittag

Weißmann gegen ORF und Trinkwasserproblem in Tirol

krone.tvStaffel 2026Folge 383vom 11.08.2026
Weißmann gegen ORF und Trinkwasserproblem in Tirol

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Krone zu Mittag

Folge 383: Weißmann gegen ORF und Trinkwasserproblem in Tirol

36 Min.Folge vom 11.08.2026

Machtkampf am Küniglberg: Während der ORF am heutigen Dienstag seine neue Führung aufstellt, beginnt gleichzeitig der Millionenprozess von Ex-ORF-Chef Roland Weißmann gegen den Sender. Und: 2000 Euro Strafe, wenn man in Zirl Leitungswasser trinkt, denn das Wasser ist nicht bedenkenlos genießbar. Während die Gemeinde in Tirol auf Abkochen pocht, sorgt vor allem die Informationspolitik für Kritik. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.

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