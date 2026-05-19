Rund um die HochtorgruppeJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 264: Rund um die Hochtorgruppe
45 Min.Folge vom 19.05.2026
Die Doku zeigt traditionelle Arbeit und Freizeit im Gesäuse, von Almwirtschaft und Jagd bis zu Schmiedekunst, Volksmusik und Brauchtum. Porträtiert werden Menschen, die mit Leidenschaft ihre Region prägen: Holzkünstler, Hüttenwirte, Musiker, Bergsteiger und engagierte Vereine. Vor beeindruckender Bergkulisse entsteht ein authentischer Einblick in das Leben rund um Admont und den Nationalpark Gesäuse. Bildquelle: ORF/Pop Up TV Gestaltung: Michael Weinmann Redaktion: Stephan Bydlinski
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