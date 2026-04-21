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Landleben

Rund ums Görtschitztal

ORF IIIStaffel 1Folge 255vom 21.04.2026
Rund ums Görtschitztal

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Folge 255: Rund ums Görtschitztal

42 Min.Folge vom 21.04.2026

Im Görtschitztal im Bezirk St. Veit an der Glan bestimmen Viehzucht und Brauchtum das Leben. Franz und Stefan Höfferer sind bei der Körung angetreten. Auf der Saualm folgt auf ruhige Weidezeit die Gipfelmesse mit Almkirchtag. Rupert Leikam, einer der letzten Zinngießermeister und schon in Pension, unternimmt gerne Mopedausfahrten durch Mittelkärntens endlose Hügellandschaften. Pflug-Meisterschaften und der "Tanz beim Kanz" runden das malerische Bild ab. Bildquelle: ORF/Pop Up TV

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