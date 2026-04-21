Rund ums GörtschitztalJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 255: Rund ums Görtschitztal
42 Min.Folge vom 21.04.2026
Im Görtschitztal im Bezirk St. Veit an der Glan bestimmen Viehzucht und Brauchtum das Leben. Franz und Stefan Höfferer sind bei der Körung angetreten. Auf der Saualm folgt auf ruhige Weidezeit die Gipfelmesse mit Almkirchtag. Rupert Leikam, einer der letzten Zinngießermeister und schon in Pension, unternimmt gerne Mopedausfahrten durch Mittelkärntens endlose Hügellandschaften. Pflug-Meisterschaften und der "Tanz beim Kanz" runden das malerische Bild ab. Bildquelle: ORF/Pop Up TV
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