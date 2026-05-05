Landleben
Folge 259: Rund um St. Kanzian
42 Min.Folge vom 05.05.2026
Im Sommer zeigt St. Kanzian seine ganze Vielfalt: Beim Sautrogrennen auf dem Klopeiner See paddeln Zweierteams in wackligen Trögen um die Wette. In stilleren Bereichen fischt Aufsichtsfischer Franz Wank. Die Familie Uitz und das Tierparadies von Alexandra und Martin widmen sich ihren Tieren. Handwerker Sascha Flößholzer fertigt Lederwaren, und Vogelzüchter Emmanuel Zupanc betreibt den Vogelpark am Turnersee. Bildquelle: ORF/PopUp
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