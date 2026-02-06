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Landleben

Rund um die Teichalm

ORF IIIStaffel 1Folge 230vom 06.02.2026
Rund um die Teichalm

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Folge 230: Rund um die Teichalm

46 Min.Folge vom 06.02.2026

Nahe der steirischen Teichalm liegt das Almenland – eine Region, die zu jeder Jahreszeit zum Wandern und Verweilen einlädt. Rund um die Gemeinden Passail, Fladnitz, St. Kathrein und Gasen wird im eigens eingerichteten Naturpark besonders achtsam mit dem natürlichen Erbe umgegangen. Gestalter Wolfgang Scherz hat in dieser Dokumentation filmisch eingefangen, wie der Winter hier gelebt wird: in der bäuerlichen Arbeit draußen wie drinnen, die diese Jahreszeit traditionell prägt, ebenso wie in der Freizeit, in der die weiße Pracht eine willkommene Abwechslung im Rhythmus der Jahreszeiten bietet. Bildquelle: ORF/WOLFGANG SCHERZ/Mellacher

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