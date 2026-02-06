Landleben
Folge 230: Rund um die Teichalm
46 Min.Folge vom 06.02.2026
Nahe der steirischen Teichalm liegt das Almenland – eine Region, die zu jeder Jahreszeit zum Wandern und Verweilen einlädt. Rund um die Gemeinden Passail, Fladnitz, St. Kathrein und Gasen wird im eigens eingerichteten Naturpark besonders achtsam mit dem natürlichen Erbe umgegangen. Gestalter Wolfgang Scherz hat in dieser Dokumentation filmisch eingefangen, wie der Winter hier gelebt wird: in der bäuerlichen Arbeit draußen wie drinnen, die diese Jahreszeit traditionell prägt, ebenso wie in der Freizeit, in der die weiße Pracht eine willkommene Abwechslung im Rhythmus der Jahreszeiten bietet. Bildquelle: ORF/WOLFGANG SCHERZ/Mellacher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Landleben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3