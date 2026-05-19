Semmering und VoralpenJetzt kostenlos streamen
Landleben
Folge 265: Semmering und Voralpen
30 Min.Folge vom 19.05.2026
Am Semmering und in der Region rund um Reichenau an der Rax wird Tradition bis heute gelebt. Die Dokumentation begleitet Familienbetriebe in Landwirtschaft und Handwerk sowie engagierte Brauchtumsgruppen wie die Volkstanzgruppe Payerbach-Reichenau und die "Huatara Dirndl“, eine reine Frauen-Schuhplattlergruppe. So entsteht ein authentischer Einblick in das ländliche Leben nahe Wien. Bildquelle: ORF/RANFILM
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