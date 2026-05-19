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Landleben

Semmering und Voralpen

ORF IIIStaffel 1Folge 265vom 19.05.2026
Semmering und Voralpen

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Landleben

Folge 265: Semmering und Voralpen

30 Min.Folge vom 19.05.2026

Am Semmering und in der Region rund um Reichenau an der Rax wird Tradition bis heute gelebt. Die Dokumentation begleitet Familienbetriebe in Landwirtschaft und Handwerk sowie engagierte Brauchtumsgruppen wie die Volkstanzgruppe Payerbach-Reichenau und die "Huatara Dirndl“, eine reine Frauen-Schuhplattlergruppe. So entsteht ein authentischer Einblick in das ländliche Leben nahe Wien. Bildquelle: ORF/RANFILM

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