Lindenstraße
Folge 22: Osterlauf
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
„Osterhase“ Erich hat seine helle Freude: Eifrig versteckt er die bunten Ostereier für Lea im Wohnzimmer. Die hingegen ist schon ganz gelangweilt von dem Kinderkram. „Ich bin doch kein Baby mehr“, seufzt sie. Da steht Nastya vor der Tür um ihren Schützling zum Osterlauf abzuholen.
