Lindenstraße
Staffel 22Folge 31vom 30.09.2024
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Erich kann Ninas eisiges Schweigen gut nachvollziehen. Auch er ist tief verletzt, denn schließlich hat Helga auch ihm ein halbes Jahr lang etwas vorgemacht. Nina weist Klaus’ erbärmliche Versöhnungsversuche verbittert zurück. „Eine komplette Idiotin bin ich!“, wirft sich Nina vor. Sie hätte niemals geglaubt, dass Klaus ihr so etwas antun könnte.

