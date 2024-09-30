Lindenstraße
Folge 37: Bruno
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Vor lauter Schuldgefühlen kann Murat kaum noch schlafen. Er fürchtet um das Leben des unschuldigen Juweliers, denn Tschekovs Rache kann grausam sein. Isolde fällt unterdessen aus allen Wolken, als ein junger Mann am Telefon behauptet, Brunos Sohn zu sein.
Genre:Drama, Soap
