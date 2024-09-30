Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße
Staffel 22Folge 37vom 30.09.2024
Vor lauter Schuldgefühlen kann Murat kaum noch schlafen. Er fürchtet um das Leben des unschuldigen Juweliers, denn Tschekovs Rache kann grausam sein. Isolde fällt unterdessen aus allen Wolken, als ein junger Mann am Telefon behauptet, Brunos Sohn zu sein.

