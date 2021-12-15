Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 27vom 15.12.2021
61 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Paul Lendvai (Autor und Kolumnist „DER STANDARD“), Christian Ortner (Publizist und Herausgeber „ortner online“), Barbara Tóth (leitende Redakteurin „Der Falter“) und Silvia Grünberger (Kommentatorin und Politberaterin). Moderation: Christoph Kotanko

ServusTV
