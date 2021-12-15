Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 18: Der Talk am 27.06.
63 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Christoph Schwennicke (ehem. Chefredakteur "Cicero"), Hans Mahr (Medienmanager), Heimo Lepuschitz (politischer Kommunikationsspezialist) und Christoph Specht (Arzt und Medizinjournalist) Moderation: Katrin Prähauser
