Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 26: Erschütterte Republik: Wie geht es mit Österreich weiter?
64 Min.Folge vom 15.12.2021
Erdbeben im Machtzentrum: Endet der türkise Traum in einem Trümmerfeld? Razzien, Chatnachrichten, Freunderlwirtschaft – ziehen sich Kurz & Co. noch einmal aus der Affäre? Oder können Sie den weiteren Vorgängen nur mehr tatenlos zusehen? +++ u.a. mit Richard Grasl (stv. Chefredakteur „Kurier“) und Michael Nikbakhsh (stv. Chefredakteur „profil“) +++
