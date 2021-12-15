Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 25: Der Talk am 03.10.
67 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Bernhard Heinzlmaier (Jugendforscher und Buchautor), Michael Jungwirth (Ressortleiter Innenpolitik „Kleine Zeitung“, Max Mannhart (Redakteur „Tichys Einblick“) und Katia Wagner (Journalistin und Moderatorin, krone.at, krone.tv). Moderation: Katrin Prähauser
