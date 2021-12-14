Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 31: Der Talk am 14.11.
69 Min.Folge vom 14.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal unter anderem mit Andrea Schurian (Kolumnistin „Die Presse“), Norbert Bolz (Philosoph und Autor), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung) und Heimo Lepuschitz (Blogger und PR-Berater). Moderation: Katrin Prähauser
