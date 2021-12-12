Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 35: Der Talk am 12.12.
68 Min.Folge vom 12.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Franziska Augstein (Journalistin und SPIEGEL-Kolumnistin), Karl Jurka (Politikberater und Lobbyist), Anna Dobler (Journalistin und Kolumnistin "eXXpress.at") und Andreas Mölzer (Publizist) - Moderation: Christoph Kotanko
