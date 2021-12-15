Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 9: Der Talk am 18.04.
63 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Clemens Arvay (Biologe & Spiegel-Bestsellerautor), Gudula Walterskirchen, Herausgeberin "Niederösterreichische Nachrichten", Tassilo Wallentin, (Rechtsanwalt & Kolumnist „Kronen Zeitung“) und Christoph von Marschall (Korrespondent der Chefredaktion „Der Tagesspiegel“). Moderation: Christoph Kotanko
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0