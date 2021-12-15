Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 9vom 15.12.2021
63 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Clemens Arvay (Biologe & Spiegel-Bestsellerautor), Gudula Walterskirchen, Herausgeberin "Niederösterreichische Nachrichten", Tassilo Wallentin, (Rechtsanwalt & Kolumnist „Kronen Zeitung“) und Christoph von Marschall (Korrespondent der Chefredaktion „Der Tagesspiegel“). Moderation: Christoph Kotanko

