Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 16.01.

ServusTVStaffel 2Folge 1vom 16.01.2022
Folge 1: Der Talk am 16.01.

66 Min.Folge vom 16.01.2022

Zum Duell der Meinungsmacher empfängt Moderatorin Katrin Prähauser diesen Sonntag ab 21:50 Uhr Julian Reichelt (ehemaliger Bild-Chefredakteur), Thomas Walach (Chefredakteur zackzack.at), Julia Neigel (Sängerin) und Peter Markowich (Mathematiker). Themen der Diskussionssendung: "Streit um die Impfpflicht", "Endet mit Omikron die Pandemie?" und "Hören Politiker und Medien

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

ServusTV
Alle 5 Staffeln und Folgen