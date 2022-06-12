Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 19: Der Talk am 12.06.
65 Min.Folge vom 12.06.2022
Die große Teuerung: Ist unser Wohlstand in Gefahr? // Hunger als Waffe: Droht eine neue Flüchtlingswelle? // Schwere Kämpfe im Osten: Wann endet dieser Krieg? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christoph Schwennicke, Journalist, ehem. Chefredakteur des „Cicero“ , Helmut Thoma, ehem. RTL-Chef, Harald Oberhofer, Ökonom, Velina Tchakarova, Expertin für Geopolitik
