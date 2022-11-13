Kuscheln statt Kritik: Wie korrupt sind unsere Medien?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 34: Kuscheln statt Kritik: Wie korrupt sind unsere Medien?
65 Min.Folge vom 13.11.2022
Kuscheln statt Kritik: Wie korrupt ist unsere Presse? // Medien im Klimawandel: Alarmismus statt Journalismus? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind: Tessa Szyszkowitz, Journalistin u.a. für das „profil“, Marlis Prinzing, Medienwissenschaftlerin, Béla Anda, Kommunikationsberater, Helmut Thoma, Medienmanager und Privat-TV-Pionier.
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