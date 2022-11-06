Krawalle zu Halloween: Woher kommt die Gewalt?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 33: Krawalle zu Halloween: Woher kommt die Gewalt?
67 Min.Folge vom 06.11.2022
Krawalle zu Halloween: Woher kommt die Gewalt? // Schwerer Unfall bei Klimaprotest: Aktivismus als Straftat? Zu Gast bei Katrin Prähauser sind: Jürgen Todenhöfer, Autor und ehem. Politiker, Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und Kolumnist, Ralf Schuler, Journalist, ehem. Leiter der BILD-Parlamentsredaktion, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Historikerin.
